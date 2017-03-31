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واتفورد يضم لاعب مانشستر يونايتد السابق لـ 5 أعوام

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واتفورد يضم لاعب مانشستر يونايتد السابق لـ 5 أعوام واتفورد يضم لاعب مانشستر يونايتد السابق لـ 5 أعوام

التحرير

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تعاقد نادي واتفورد الإنجليزي، مع توم كليفري، لاعب خط وسطه المعار من إيفرتون، لمدة خمس أعوام بدأ من الموسم المقبل، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة.

ورحل كليفري الذي خاض مع الإنجليزي 13 مباراة عن صفوف إيفرتون بعد ضم التوفيز الهولندي مورجان شنايدرلين من صفوف مانشستر يونايتد مقابل 22 ملايين جنيه استرليني.

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ضم واتفورد كليفري، لاعب مانشستر يونايتد السابق، صاحب الـ 27 عامًا، من إيفرتون على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي، ليشارك كليفري مع واتفورد حتى الآن في 8 مباريات مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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