نجم سوانزي يتفوق على عمالقة الدوريات الأوروبية الكبرى

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يُعد الدولي الآيسلندي جيلفي سيجوردسون، صانع ألعاب سوانزي سيتي الإنجليزي، هو أكثر اللاعبين صنعًا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" - الدوري الإسباني "الليجا" - الدوري الإيطالي "كالتشيو" - الدوري الألماني "كالتشيو" - الدوري الفرنسي)، وذلك وفقًا لما أفادت به شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وتمكن جيلفي سيجوردسون صاحب الـ27 عامًا، من صناعة 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تصدر بها قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف حتى الآن في الدوريات الخمسة الكبرى، على الرغم من أن فريقه يصارع من أجل البقاء في جدول الترتيب، حيث يحتل سوانزي المركز السابع عشر برصيد 27 بفارق ثلاث نقاط عن هال سيتي الثامن عشر، و5 نقاط عن ميدلزبره التاسع عشر، و7 نقاط عن متذيل الترتيب سندرلاند.

وحل في المركز الثاني الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب توتنهام هوتسبير، بصناعته لـ10 أهداف، ساعدت السبيرز في احتلال المركز الثاني في البريميرليج برصيد 59 نقطة، بفارق عشر نقاط عن المتصدر تشيلسي (69 نقطة).

وجاء السويدي إيميل فورسبيرج، صاحب الـ25 عامًا، جناح لايبزيج الألماني، ثالثًا في القائمة بصناعته 10 أهداف، أسهمت في وجود فريقه الصاعد لأول مرة في تاريخه للبوندسليجا للوجود في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، خلف المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونخ صاحب الـ62 نقطة.

وحل الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، في المركز الرابع بصناعته 10 اهداف، عززت من مكانة مانشستر سيتي في البقاء بين الأربعة الكبار في البريميرليج، حيث يحتل السيتي المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

بدوره جاء الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة، في المركز الخامس لصناعته 10 أهداف في الليجا، ساعدت زميليه (ليونيل ميسي "25"، ولويس سواريز "21") في الفريق الكتالوني في تصدر جدول هدافي الدوري الإسباني، كما يأتي البلوجرانا في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة.

وتمكن الدولي الألماني توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، من احتلال المركز السادس بصناعته 10 أهداف، وبنفس الرقم جاء مواطنه توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، سابعًا مساعدا النادي الملكي في تصدر الليجا.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأكثر صنعًا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى:

1- جيلفي سيجوردسون، صانع ألعاب سوانزي سيتي، صنع 11 هدفًا.

2- كريستيان إريكسن، صانع ألعاب توتنهام هوتسبير، صنع 10 أهداف.

3- إيميل فورسبيرج، جناح لايبزيج، صنع 10 أهداف.

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4- كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، صنع 10 أهداف.

5- نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة، صنع 10 أهداف.

6- توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، صنع 10 أهداف.

7- توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، صنع 10 أهداف.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأكثر صنعًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج":

1- جيلفي سيجوردسون، صانع ألعاب سوانزي سيتي، صنع 11 هدفًا.

2- كريستيان إريكسن، صانع ألعاب توتنهام هوتسبير، صنع 10 أهداف.

3- كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، صنع 10 أهداف.

4- أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، صنع 9 أهداف.

5- مات فيليبس، صانع ألعاب وست بروميتش ألبيون، صنع 8 أهداف.