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أنشيلوتي ينفي رحيل كومان ويكشف حالة نوير

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أنشيلوتي ينفي رحيل كومان ويكشف حالة نوير أنشيلوتي ينفي رحيل كومان ويكشف حالة نوير

التحرير

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أكد مدرب بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي، بقاء كل من جيشوا كيميتش وكينجسلي كومان مع الفريق البافاري وعدم رحيلهما إلى الدوري الإنجليزي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح أنشيلوتي بأنه لا يوجد أي احتمال لرحيل كيميتش وكومان، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه بعض الصحف مؤخرا إلى اهتمام قطبي مانشستر بالتعاقد معهما.

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وأشار أنشيلوتي إلى بقاء كينجسلي كومان كونه لاعب مهم للغاية للفريق حاليا وفي المستقبل، وعلى جانب أخر أكد المدرب الإيطالي على عودة مدافعه جيروم بواتينج غدا أمام أوجسبورج بعد غيابه عن الملاعب من 23 نوفمبر الماضي بسبب الإصابة.

وعن إصابة مانويل نوير، أعرب المدرب الإيطالي عن أمله في أن يلحق بمبارة بروسيا دورتموند بعد أسبوع، مشيرا إلى أنه سيكون المؤكد خوضه لقاء ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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التحرير

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