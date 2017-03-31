كريسبو: «هيجوايين» يعاني من مشكلة نفسية

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أوضح كريسبو، لاعب منتخب الأرجنتين السابق، أن جونزالو هيجوايين يعاني من مشكلة نفسية، بسبب إهداره العديد من الفرص المحققة في المباريات النهائية التي خاضها مع منتخب بلاده خلال السنوات الثلاث الماضية - حسبما نقل موقع "فور فور تو".

أضاف كريسبو، أنه لا يوجد أي خلاف على إمكانيات هيجوايين الكبيرة الذي يحتل المركز السادس في قائمة هدافي المنتخب الأرجنتيني عبر التاريخ، إلّا أن الأمر أصبنح نفسي، مشددًا على أن إهدار الفرص في المباريات النهائية، أمر وارد لجميع اللاعبين، لكن القوة الذهنية أن تنسى هذا الأمر في النهائي التالي.

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أشار كريسبو - إلى أن كم الفرص التي أهدرها هيجوايين أصبح من الصعب للغاية نسيانها وبات يعاني من أزمة نفسية كبيرة، مستدركًا: " أما بشأن عن عدم انضمام إيكاردي للمنتخب؛ فإن الخط الأمامي للأرجنتين يتواجد فيه ميسي وأجويرو وهيجوايين ومن الصعب للغاية تواجده".

أوضح كريسبو، أنه لا خلاف أيضُا على موهبة إيكاردي، إلّا أن منتخب الأرجنتين إدجاردو بوزا لا يرغب في استدعائه كي يجلس فقط على مقاعد البدلاء.