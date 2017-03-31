قبل العودة.. تعرف على تقييم كباتن «البريميرليج»

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يعود الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للاستئناف مباراياته، غدًا السبت، بعد التوقف، بسبب الأجندة الدولية وتصفيات الأمم الأوربية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويبدو أن تشيلسي في طريقه لكتائب المجد من جديد وتحقيق اللقب للمرّة الثانية في آخر ثلاث مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مدعومًا بفارق النقاط الـ 10 بينه وبين وصيفه توتنهام، الذي يعد بدوره أقوى المنافسين لوجده ضمن المركز الأربعة الأولى نظرًا لجاهزيته والمواجهات السهلة المتبقية له.

وتفصِل تسع نقاط صاحب المركز الثاني عن نظيره السابع في جدول الترتيب، ليشتعل الصراع بين الأندية لحجز المراكز الأربعة الأولى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحال حجز أرسنال بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينجر، أحد المركز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال، ستصبح تلك المشاركة الـ 20 على التوالي للجانرز في البطولة، في المقابل في حال خطف إيفرتون بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان أحد تلك المراكز الأربعة، ستصبح المشاركة الأولى للتوفيز منذ موسم 2004-2005.

من جانبها استعرضت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، متوسط تقييم كباتن «البريميرليج»، نبرزه لكم فيما يلي:

20- جون أوشي، قائد سندرلاند، بلغ تقييمه 6.50.

19- دارين فليشتر، قائد وست بروميتش ألبيون، بلغ تقييمه 6.54.

18- مارك نوبل، قائد وست هام يونايتد، بلغ تقييمه 6.59.

17- جاك كورك، قائد سوانزي سيتي، بلغ تقييمه 6.65.

16- ويس مورجان، قائد ليستر سيتي، بلغ تقييمه 6.66.

15- ستيفين يدفيز، قائد ساوثهامتون، بلغ تقييمه 6.67.

14- هوجو لوريس، قائد توتنهام هوتسبير، بلغ تقييمه 6.68.

13- سكوت دان، قائد كريستال بالاس، بلغ تقييمه 6.77.

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12- واين روني، قائد مانشستر يونايتد، بلغ تقييمه 6.82.

11- فيل جايلكا، قائد إيفرتون، بلغ تقييمه 6.86.

10- مايكل داوسون، قائد هال سيتي، بلغ تقييمه 6.89.

9- سيمون فرانسيس، قائد بورنموث، بلغ تقييمه 6.90.

8- ريان شوكروس، قائد ستوك ستي، بلغ تقييمه 6.91.

7- توم هيتون، قائد بيرنلي، بلغ تقييمه 6.91.

6- تروي ديني، قائد واتفورد، بلغ تقييمه 6.97.

5- جاري كاهيل، قائد تشيلسي، بلغ تقييمه 7.03.

4- جورجي فريند، قائد ميدلزبره، بلغ تقييمه 7.13.

3- ديفيد سيلفا، قائد مانشستر سيتي، بلغ تقييمه 7.18.

2- جوردان هاندرسون، قائد ليفربول، بلغ تقييمه 7.30.

1- لوران كوسيلني، قائد أرسنال، بلغ تقييمه 7.36.