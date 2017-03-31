وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجدًا ببولاق الدكرور

الجيزة - (أ ش أ):

تصوير - أحمد النجار:

افتتح وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ووزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ومحافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، مسجد زنين بحى بولاق الدكرور، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، اليوم الجمعة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الافتتاحات تشمل 4 مساجد جدد من بينهم مسجد زنين و مسجدين بالعياط ومسجد آخر بأطفيح.

كما قام الوزيران ومفتى الجمهورية ومحافظ الجيزة بأداء شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، أعقبها بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الشوارع الرئيسية والميادين بجميع الأحياء والمراكز.

وعقدت محافظة الجيزة اليوم مؤتمرا صحفيا بديوان عام المحافظة بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتي الجمهورية واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، وورئيس حي بولاق الدكرور، وعدد من الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان، وعدد من الدعاة بديوان عام المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للجيزة .

وأعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة عن اتفاقه مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على استبدال قطعة أرض بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة بمساحة تتخطى الـ11 فدانًا، بأخرى في مدينة 6 أكتوبر بمساحة 28 فدانا لإنشاء عقارات سكنية ومدارس ومركز شباب، ومجمع خدمات وموقف سيارات لخدمة أهالي إمبابة وأرض اللواء.

من جانبه ، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة ساعدت في هذا المشروع بنسبة 25% ، كما أكد أن خطبة جمعة اليوم خصصت عن تربية الأيتام وكفالتهم وثواب ذلك في الإسلام ..مشددا على أن الإسلام اهتم بكفالة اليتيم ورعايته.

كما شدد الوزير على ضرورة قيام أغنياء كل قرية ومدينة وحي برعاية وكفالة المحتاجين فيه ، لأن هذا واجبهم الذي فرضه عليهم الإسلام ، مشيرا إلى أن اليوم الجمعة يعتبر فرصة عظيمة للتكافل والدعوة إلى الخير وتقديم الجانب الصحيح وإبراز الإسلام في ثوبة الصحيح.

وقام وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة بتوزيع عددًا من البطاطين على أهالي محافظة الجيزة.