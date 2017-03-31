وفد الدبلوماسية الشعبية يبحث مع أعضاء بالكونجرس تصنيف الإخوان كـ"إرهابية"

القاهرة - أ ش أ:

استقبلت عضو مجلس النواب الأمريكي، ليزديك تشيني، بمقر الكونجرس اليوم الجمعة، وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية برئاسة أحمد الفضالي في اجتماع مشترك استعرض فيه الوفد أسباب تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وخطر أنشطتها على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التصدي لممارساتهم.

وكانت تشيني قد تقدمت بطلب للجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي فور فوزها بمقعد مجلس النواب منذ ما يقرب من 4 أشهر تطالب فيه بإدراج جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية، واعتبرت أن انشطتها تمس الامن القومي الأمريكي.

وطالبت بالتعاون مع وفد الدبلوماسية المصرية من أجل تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية.

كما التقى وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية بعضو الكونجرس الامريكي السيناتور تيد كروز، وهو مقدم مشروع اعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وأول من طالب بإدراجها على قوائم الإرهاب.

حضر اللقاء النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والوزير عادل عبد الباقي وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب، والسفير محمد توفيق سفير مصر السابق بواشنطن، والنائب حسين جاد عضو مجلس النواب، والإعلامي عمرو الكحكي.