مصدر يكشف ملابسات العثور على طفلًا مشنوقا أعلى منزله بالحوامدية

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني بمباحث الجيزة، اليوم الجمعة، إنه لا توجد شبهة جنائية بشأن العثور على طفلًا مشنوقا أعلى منزله بمركز الحوامدية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن تحريات المباحث بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أشارت إلى أنه منذ 5 أيام، ذبح والد الطفل خروفا، وقام بتوزيعه على الفقراء، لكنه ترك حبلا مثبتا بـ"جنش" سطح العقار.

وأشار المصدر، إلى أن جهود العقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث جنوب الجيزة، توصلت إلى أن الطفل البالغ من العمر 11 عاما، كان يلهو أعلى العقار، فصعد أعلى كرسي بلاستيك صغير، ممسكا بالحبل المعلق، ولفه حول رقبته، ليخل توزانه، فلقي مصرعه في الحال.

وأكد المصدر، أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صحرت بالدفن.