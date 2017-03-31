قيادي لبناني : مصر تتقدم اليوم لتعيد دورها العربي الرائد

بيروت- (أ ش أ):

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين اللبنانية المرابطون العميد مصطفى حمدان أن مصر تتقدم اليوم لتعيد دورها العربي الرائد وتكون المثل والمثال لجميع أبناء الأمة.

وقال حمدان خلال لقائه اليوم نائب رئيس المؤتمر الناصري العام أستاذ العلوم السياسية محمود الشربيني، إن القومية العربية على النهج الناصري كانت وستبقى هي الحل لكل أزمات أمتنا العربية.

ودعا جميع القوى والتنظيمات والفصائل الناصرية على امتداد الأمة العربية إلى التخلي عن الأنانيات الشخصية، والعصبيات التنظيمية ورسم خارطة طريق حقيقية دون مزايدات أو مواربة لإنشاء التنظيم الناصري الواحد الموحد.