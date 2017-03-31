لبنان تسلم مصر رئاسة اتحاد الصيادلة العرب.. غدا

بيروت - (أ ش أ):

أعلن رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور ربيع حسونة، أن الاتحاد سوف يعقد غدا، السبت، بالقاهرة مؤتمره العلمي العام رقم 30، وذلك تحت شعار "الأمن الدوائي دعامة الاقتصاد القومي".

وقال حسونة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه سيتم خلال المؤتمر تسليم رئاسة الاتحاد إلى مصر، ممثلة في نقيب الصيادلة الدكتور محي الدين عبيد، وذلك لمدة سنتين.

وأشار حسونة إلى أنه كان حريصا خلال فترة رئاسته للاتحاد على العمل على عودة مصر إلى عضوية الاتحاد، وذلك بعد سنوات من غيابها، مؤكدا إيمانه بأهمية دور مصر الإقليمي ودورها المؤثر بشكل خاص في العمل النقابي بالقطاع الطبي.

وأضاف أن توقيت تسلم مصر هذا الملف الهام يأتي بعد زيارة ناجحة للرئيس اللبناني ميشال عون إلى القاهرة واجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك النتائج الإيجابية الملموسة للاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال زيارته إلى مصر، والاتفاقات الهامة التي ابرمها والخاصة بالتعاون الاستراتيجي المصري اللبناني في قطاع صناعة الدواء.