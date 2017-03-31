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السفارة الفرنسية تدعو الفرنسيين الى التيقظ في الصين

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السفارة الفرنسية تدعو الفرنسيين الى التيقظ في الصين السفارة الفرنسية تدعو الفرنسيين الى التيقظ في الصين

مصراوي Masrawy

العلم الصيني يرفرف فوق احد المباني في شيجياشوانغ ب

(أ ف ب): 

دعت سفارة فرنسا في الصين الفرنسيين إلى أكبر قدر من التيقظ، بعد تعرض فرنسي، الاربعاء، لاعتداء بشفرة موس في شنجهاي واصابته بجروح سطحية، وفق شرطة شنجهاي.

وهرب المعتدي بعد تدخل الزميل الصيني للفرنسي لاسعافه، لكن الشرطة القت القبض عليه، وفق ما اعلنت السفارة على موقعها.

وقالت شرطة شنجهاي، الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" أن اجنبيا اصيب بجرح سطحي في حادث عنيف، الاربعاء، وأن المشتبه به الموقوف "يعاني من اضطرابات نفسية".

ولم يقدم بيان السفارة الفرنسية أي صلة بين هذا الحادث ومقتل صيني، الأحد، في باريس برصاص شرطي فرنسي في ظروف ملتبسة.

ونظم الصينيون على الاثر في فرنسا تجمعات شهدت صدامات مع الشرطة.

وطالبت بكين فرنسا بحماية مواطنيها اثر الحادث الذي حظي بتغطية اعلامية واسعة في الصين.

ويندر أن يتعرض غربيون لاعتداءات في الصين. وفي 2015، تعرض فرنسي لهجوم بالسيف في 2015 في بكين قتلت خلاله زوجته.

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