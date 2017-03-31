أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟لماذا لا يغلق الرجال الزر الثاني في البدلة؟

كتب - علي أحمد:

يتخلى الكثير من الرجال عن غلق الزر الثاني في "البدلة"، مكتفين بغلق الزر الأول، فهل الأمر مرتبط بقاعدة معتمدة لإطلالة أكثر أناقة أم أن هناك سبب آخر؟

كثير لا يعلمون أن هذا الأمر له أصل تاريخي، حيث أن إدوارد السابع ملك بريطانيا لم يكن يقوم باستخدام الزر الثاني من بدلته وذلك بسبب كبر حجم بطنه ""، وهو ما دفع المحيطين به لاتباع نفس التقليد رغبة منهم في عدم إحراجه، وذلك بحسب موقع "huffingtonpost".

ولم تكن قصة إدوارد السابع الوحيدة التي تحدثت عن السر وراء التخلي عن الزر الثاني، حيث تشير نظريات أخرى إلى أن الأنيقين الذين أرادوا التباهي بعدة طبقاتٍ من ملابسهم، والشعور بالراحة عند ركوب الخيول بالبذلات، لجأوا لنفس الأمر، لكن مدير أزياء المملكة المتحدة بمجلة GQ، روبرت جونسون، قال إنه يفضل النظرية الإدواردية؛ إذ يشير بحقٍ إلى أنه "ليس هناك شيء غريب جداً بقدر آداب الديوان الملكي".

ومع تغير تصاميم "البدل"، ما بين بدلة بـ "زرين" أو ثلاثة وأحياناً أربعة، إلا أن هذا لم يلغي هذه القاعدة إذ يمتنع الرجل عن غلق الزر الأخير حيث سيجعل البدلة تبدو ضيقةً جداً من حيث الشكل وشعور مرتديها.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك

المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك