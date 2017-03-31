«فسقت» بعد وفاة أمي و«تحجبت» لهذا السبب.. أبرز تصريحات منى عبد الغني

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منى عبد الغني من أشهر مطربات جيل الثمانينيات والتسعينيات التى استطاعت بإحساسها الدافئ الوصول لقلوب محبيها ومستمعيها، إلا أن وجودها على الساحة الفنية لم يستمر طويلًا بعد اتخاذها قرار ارتداء الحجاب، والذى اكتفت بعده بتقديم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على على قناة "سي بي سي".

حلّت منى ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" أمس الخميس، وأدلت بمختلف التصريحات عن حياتها الفنية والشخصية إلى جانب أسباب اعتزالها الفن، ويستعرض موقع "التحرير- لايف" أبرز ما صرّحت به فى التقرير التالى..

1- سبب اعتزالها الفن

كشفت الفنانة منى عبد الغنى عن سبب اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، وبدأت حديثها بأنها كانت تهتم بمتابعة كل ما هو جديد في صيحات الموضة، وبعد وفاة شقيقها المفاجئة الذى كان يبلغ من العمر حينها 38 عامًا، قررت ارتداء الحجاب وأكدت أن ذلك القرار لم يأخذ منها أكثر من يومين بعد وفاته وكان قرار ًالا عودة له إلى جانب اعتزالها الحياة الفنية دون مقدمات.

وأشارت إلى أنها كانت في ذلك الوقت متعاقدة على مسرحية "ألابندا" وأعمال أخرى كانت تقاضت أجور بعضها، لافتة إلى أن مخرج المسرحية حاول أن يثنيها عن قرار الاعتزال إلا أنها لم تعدل عن قرارها.

وحكت تفاصيل وفاة أخيها قائلة: "كان مسافر ونزل من الطيارة وقرر يبات عند شقيقهما، وأثناء قيامه بالوضوء لأداء الصلاة توفى ولاقوه ساجدًا داخل الحمام، ووقتها الموت هو اللى خلانى أعتزل الفن، قائلة: "سألت نفسى هو أنا مستعدة للقاء ربنا؟".

2- رفضت فيلم "الباشا" بسبب القبلات

صرّحت منى بأنها قدمت خلال مشوارها الفني 5 أفلام، أهمها فيلم "الباشا مع الفنان أحمد زكي وكان ترتيبه الرابع بين أفلامها، لافتة إلى أنها اتبعت ريجيم قاسيًا وقتها حتى وصل وزنها لـ58 كيلو حسبما تطلب دورها بالفيلم.

ولفتت إلى أنها رفضت الفيلم في البداية عند عرض السيناريو عليها لما تضمنه من مشاهد قبلات رغم أنها لم تكن محجبة وقتها، وعندما علم أحمد زكي بذلك طلب حذف القبلات من مشاهدها إصرارًا على قيامها بالدور.

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3- بعد ما توفت أمي فسقت

قالت منى: "ماما كانت رافضة أغني بس والدي كان فرحان بيا جدًا وقالها سيبيها، لكن أمي كانت قوية جدًا ومقدرتش أتمرد عليها وبالفعل سيبت الغنا لفترة.. بس لما ماما ماتت فَسقت ورجعت أغني".

4- حماقي أجبرني على الغناء

روت منى عن موقف حدث بينها وبين الفنان محمد حماقي في إحدى حفلات الزفاف التي كانت تحضرها، قائلة: "كنت قاعدة في فرح بسمع حماقي من بعيد كده.. نده عليا وقالي ممكن تغني معايا"، وتابعت أنها عند أدائها أغانيها القديمة خشيت ألا يعرفها الحاضرون بالحفل، خاصة أن معظمهم من الجيل الجديد إلا أنها فوجئت بأنهم جميعًا يرددون وراءها أغانيها.

5- بادرّس أوبرا

أوضحت منى أنها حصلت عل رسالة الدكتوراة من معهد الموسيقي العربية عن مادة إلقاء القصائد، وقالت: "أنا أوبرالية درست أوبرا وبادرّسها كمان".

6- أوبريت رجعني الفن

عبّرت منى عبد الغني عن سعادتها بعد دعوة الفنان هشام عباس له للمشاركة في أوبريت "القدس هترجعلنا"، خاصة أنها قبل دعوته كانت تتمنى المشاركة فيه عقب قراءتها خبر في إحدى الصحف عن إقامة أوبريت من تلحين الفنان حميد الشاعري تضامنًا مع الشهيد محمد الدرة، وقررت من خلاله الرجوع للغناء مرة أخرى.