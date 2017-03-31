ارتفاع حجم أصول «إيجي بنك» إلى 45 مليار جنيه بنهاية 2016

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قال الرئيس التنفيذي لبنك مصر الخليجي "إيجي بنك"، نضال عصر: إن "محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة ارتفعت 7 أضعاف خلال العام ونصف الماضي، لتبلغ مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن الزيادة الواضحة في المحفظة الائتمانية لتلك المشروعات ترجع إلى تغيير الفكر عبر الاعتماد على شريحة الشباب، وزيادة عدد العاملين في القطاع بالبنك من 6 موظفين لأكثر من 30 موظفًا.

وأوضح "عصر" خلال الدورة التدريبية لشباب الإعلاميين، أن البنك يركز بشكل أساسي على التمويل متناهي الصغر، من خلال منح التمويل لشركات التمويل متناهي الصغر نظرًا لانتشارها فى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن محفظة التمويل متناهي الصغر بلغت نحو 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أن البنك يخطط لزيادة عدد الفروع إلى 50 فرع خلال عام، كما يستهدف الوصول إلى 100 فرع خلال 3 سنوات، في إطار إستراتيجيته ليصبح من أكبر 10 بنوك فى السوق خلال عام 2020 و2021.

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وأشار الرئيس التنفيذي لـ"إيجي بنك" خلال الدورة التي تتم بالتعاون مع المعهد المصرفي، إلى أن البنك حقق طفرة حقيقية في مؤشراته، خلال العامين الماضيين، منوهًا إلى أن العامل الرئيسي في تحقيق هذه الطفرة هو التركيز على شريحة الشباب.

وأكد أن حجم أصول البنك ارتفع خلال عامين من 11 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه، بنهاية عام 2016، لافتًا إلى أنه تم تعيين 1000 موظف جدد، واستحوذ حديثي التخرج منهم على 40%، ليرتفع عدد العاملين إلى 1500 موظف.

و تابع "عصر" أن حجم محفطة ائتمان الشركات بالبنك ارتفع من 4 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، خلال عام ونصف، كما تم مضاعفة عدد الفروع من 19 إلى 34 فرعًا، ويخطط لزيادة شبكة الفروع إلى 50 في الفترة المقبلة، مضيفًا أن فريق العمل نجح في تعزيز ترتيب البنك ليرتفع من المركز 32 من بين 38 بنكًا إلى المرتبة 15 خلال عامين.