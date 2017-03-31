أزمة الصيد بخليج السويس على طاولة اجتماع مسؤولي الثروة السمكية

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كشف المهندس عبد الحكم محمد، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، عن تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الثروة السمكية مع رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس، الذي عُقد بالقاهرة.

وقال "محمد"، في تصريحات صحفية، إنه تم مناقشة التوقيتات الجديدة لوقف الصيد، والأزمات التي يعاني منها قطاع الصيد، واتخاذ قرارات خاصة بمصير الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس؛ لرفع معدات الإنتاج السمكي بالخليج والبحر الأحمر، ومنع التجاوزات غير القانونية بالخليج.

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وأضاف أن رئيس هيئة الثروة السمكية سيراقب تنفيذ قرارات وقف الصيد بخليج السويس، وأنه سيتم التنسيق مع مدير هيئة الثروة السمكية بالسويس لتوفير المعدات الخاصة لتنفيذها؛ وذلك من أجل تنمية للثروة السمكية.