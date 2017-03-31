بالصور.. ضبط 15 ألف لتر زيت سيارات بمصنع غير مرخص في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

تمكنت مباحث التموين في السويس، بمشاركة مباحث الأربعين، من ضبط مصنع غير مرخّص لتعبئة زيوت السيارات والمحركات في عبوات وتزوير العلامات التجارية، ووضع علامات أخرى وهمية لبيعها للمواطنين والتربح منها، وجرى ضبط مالك المصنع والتحفظ على كمية كبيرة من الزيوت.

كانت معلومات وردت للمقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث التموين تفيد تعمد "علاء. ز"، صاحب محل بيع قطع غيار وزيوت سيارات، بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الأربعين، بيع زيوت مخلوطة وغير صالحة للاستخدام، وإدارة مساحة خلفية ملحقة بالمحل كمصنع لتعبئة الزيوت.

ووجه العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل مأمورية أمنية، بمشاركة الرائد أحمد عبيد رئيس مباحث الأربعين، ومفتشي التموين لضبط المتهم والزيوت والأدوات المستخدمة في التعبئة.

وتوجهت قوة أمنية وداهمت المحل والمصنع الملحق به، فجر اليوم الجمعة، بمشاركة محمد عبد الوهاب كبير مفتشي التموين، وضبط رجال الشرطة 5 تنكات كبيرة من زيت المحركات خام، بلغت 5 آلاف لتر، و10 مكعبات أخرى سعة 10 آلاف لتر زيت محركات ديزل مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كما ضُبطت 5000 عبوة معدّة للبيع عليها ملصقات مزورة منسوبة لشركات وتوكيلات عالمية في إنتاج الزيوت، وأخرى وهمية، بجانب كميات أخرى من زيت الفرامل، وماكينة برشام لغلق العبوات وطلمبات للضخ والتعبئة.

وكشف فحص مفتش التموين أن الزيوت المضبوطة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، وجرى خلطها وتركيبها في المصنع غير المرخص.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.