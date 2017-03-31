للرجل الأربعيني.. هذه القطع تناسبك لفصل الربيع

كتبت - هاجر حاتم:

الجاذبية والوقار تلائم شخصية الرجل أكثر بعد سن الأربعين، وهذه الصفات بالطبع تتطلب "ستايل" محدد في اختيار الملابس، لهذا نقترح لك بعض منها لتختار ما يناسبك لهذا الربيع، في الألبوم التالي.