بالصور.. كثافات مرورية أعلى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل الكوبري

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري أكتوبر، بسبب قيام شركة المقاولون العرب، بأعمال تطوير وإصلاح 6 فواصل معدنية للكوبري، وتنصح إدارة المرور بالتوجه المسطح الأرضي ونفق الأزهر ومحور رمسيس والتوجه بوسط البلد وصولًا لصلاح سالم، لحين انتهاء مدة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، من انتشار الخدمات المرورية أعلى كوبري أكتوبر، أمام القادم من الجيزة، وفي طريقه إلى مدينة نصر لسحب الكثافات المرورية من أعلى الطريق

ومن جانبه، أكد مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور القاهرة، أن تلك الأعمال سوف تنتهي الساعة 6 صباح غدًا السبت 1/4/2017، وتم إجراء غلق جزئي للطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادي منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة لإصلاح فواصل معدنية من الناحية اليمنى أعلى الوصلة المعلقة للمتجه إلى مدينة نصر منعًا لحوادث الطرق.

وأوضح المصدر، أن تلك الأعمال مستمرة نهارًا وليلًا لحين انتهاء المدة المحددة، لافتا إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، ووضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة، ومخاريط، وطواحين ضوئية، وفواصل حركة، وعلامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.