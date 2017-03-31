سيلفستر ستالون وسلمى حايك يزوران مصر الشهر المقبل

كتب - محمد عمارة:

كشف وليد البطوطي، ممثل الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين بالشرق الأوسط، ومستشار وزير السياحة، أن نجم السينما العالمي سيلفستر ستالون سيبدأ زيارة لمصر خلال شهر إبريل المقبل، بصحبة أفراد أسرته لقضاء أعياد الربيع في مصر، مشير إلى أن هناك مفاوضات مع الفنانة سلمى حايك لزيارة القاهرة في نفس الشهر.

وأضاف البطوطي في تصريح لمصراوي، أن "سيلفستر" سيزور مصر، بعد نجاح شركة أجنبية للدعاية في المفاوضات معه، فيما تقدمت المفاوضات مع سلمى حايك، والاتفاق معها على تقاضي مبلغ مالي، مشيرا إلى أن هذه الأموال لن تتحملها الدولة، وسيتم تسويق زيارة "حايك" للحصول على أكبر عائد ممكن.

وكان الفنان العالمى ويل سميث قد زار مصر الشهر الماضي، لزيارة المعالم السياحية والأثرية، مع عدد من أفراد أسرته، حرص فى بدايتها على زيارة منطقة الأهرامات كأول معلم سياحى يزوره فى مصر فور وصوله.

وأعلنت الشركة المنظمة لجولة كأس الدوري الأوروبي بمصر في الشهر المقبل، عن مرافقة الأسطورة الويلزي رايان جيجز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، للكأس خلال الزيارة التي تستغرق يومين، وتتضمن زيارة الوفد المرافق لها عدد من المعالم السياحية الشهيرة مثل الأهرامات الثلاثة بالجيزة، والمتحف المصري بميدان التحرير، ومشاهدة قناع "توت عنخ آمون" الذي تم اكتشافه مؤخراً، إلى جانب جولة في نهر النيل.

وكان من بين النجوم الذين زروا مصر النجم العالمي ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، والذي زار مصر قبل أكثر من 4 أسابيع، في إطار حملة السياحة العلاجية من فيروس سى "تور آند كيور"، ولدعمه للحملة تحت شعار "عالم خال من فيروس سي".