ترى 25 يناير «نكسة» وهذه قصة انتحارها بسبب تامر حسني.. ما لا تعرفه عن إيمان أيوب

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بعد زواج دام أكثر من 18 عامًا، أعلنت الفنانة إيمان أيوب انفصالها عن زوجها دون ذكر التفاصيل وسط دهشة كبيرة من قبل جمهورها، وعزت الانفصال لأسباب شخصية.

أزمة أيوب الأخيرة أعادت الحديث عنها مجددًا خاصة بعد اختفائها المفاجئ وابتعادها لمدة طويلة عن الفن انشغالًا بأسرتها، "التحرير" ترصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى..

بدايتها

درست "أيوب" الفن بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وكانت بدايتها على المسرح القومى وشاركت بعدها فى عدد من الأعمال كان أبرزها فيلم "العشق والدم" مع الفنانة شيريهان ومسلسلى "حياة الجوهرى" مع يسرا و"عيش أيامك" مع نور الشريف.

سبب ابتعادها عن الفن

تقول "أيوب" إن زواجها المبكر ساهم بشكل كبير في تأخر نجوميتها، مشيرًا إلى أنها ليست نادمة على اهتمامها بابنتها والتفرغ لها، وتقول عن تلك الفترة خلال أحد حواراتها الصحفية: "ابتعدت فترة طويلة لكى أعتني وأربى ابنتى والحمد لله ظللت بجانبها حتى أوقفتها على قدميها ولست نادمة فهى ستكون سندى في الحياة، فالفن غدار وأغلب النجوم المتواجدين على الساحة حاليًا عندما يصلوا إلى سن معينة لم يجدوا التقدير الكافى".

شائعة انتحارها بسبب تامر حسني

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ترددت الكثير من الشائعات حول محاولة انتحارها بسبب إعلان خطوبة المطرب تامر حسني، ولكنها خرجت ونفت تلك الشائعات مشيرًا إلى أن تامر حسني صديقها وفنان كبير وممثل ومطرب على مستوى عال، وأكدت أن هذا لم يحدث إطلاقًا.

اتجاهها للغناء

تداولت الكثير من الأخبار حول اتجاه أيوب للغناء، وهو الأمر الذي أكدته خلال أحد حواراتها الصحفية، مشيرة إلى أنها خضعت لتدريبات صوت مع الدكتورة جيهان الناصر أستاذة علم الصوتيات بقسم الغناء بمعهد الكونسرفتوار، ولكنها مازالت لم تحدد موقفها النهائي من دخول مجال الغناء.

ثورة 25 يناير "نكسة"

على عكس أغلبية عدد كبير من الفنانين تعلن "أيوب" عن اتجاهاتها السياسية من خلال منشوراتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شاركت فى مظاهرات الاتحادية التى خرجت ضد حكم الإخوان حينها وشاركت في حملة "كمل جميلك" التى طالبت بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة، وتري أن 25 يناير نكسة وليست ثورة.