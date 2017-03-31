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بالصور- نقيب الأطباء للخريجين الجدد: تمسكوا بأخلاقيات المهنة والحكمة في العمل

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مصراوي Masrawy

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (1)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (1)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (2)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (2)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (3)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (3)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (4)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (4)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (5)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (5)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (6)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (6)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (7)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (7)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (8)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (8)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (9)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (9)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (10)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (10)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (11)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (11)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (12)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (12)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (13)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (13)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (14)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (14)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (15)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (15)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (16)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (16)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (17)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (17)

نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (18)نقيب الأطباء للخريجين الجدد تمسكوا بأخلاقيات المهنة (18)

كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء ، خريجى الدفعة الجديدة من كليات الطب، بالتمسك بأخلاقيات المهنة والحكمة والمهارة في العمل.

ورحب خيري خلال حفل تخريج دفعة 2015 المنعقدة اليوم الجمعة بدار الحكمة، بالدفعة الجديدة قائلا: "نسعد دائما عندما نجد شباب الأطباء متواجدون بدار الحكمة".

وردد الخريجون الجدد قسم المهنة، خلف نقيبهم حسين خيري.

وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، الأطباء الجدد بالتمسك بحقوقهم والوقوف دائما يد واحدة عند المطالبة بها حتى نحصل عليها أو على بعض منها.

وأكد أن نقابة الاطباء دائما ما تقف بجانب أبناءها وأعضائها، مطالبا شباب الأطباء بضرورة التوجه إلى النقابة الفرعية أو العامة عند حدوث أي مشكلة.

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