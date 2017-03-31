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"المحامين" تفتح تحقيقًا في الاعتداء على إحدى عضواتها داخل النقابة

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"المحامين" تفتح تحقيقًا في الاعتداء على إحدى عضواتها داخل النقابة "المحامين" تفتح تحقيقًا في الاعتداء على إحدى عضواتها داخل النقابة

مصراوي Masrawy

خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين

كتبت ـ هاجر حسني:

قال خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن النقابة تُجري تحقيقاً في واقعة الاعتداء على محامية داخل النقابة من قبل أحد الأعضاء، وذلك منذ أن حدث الواقعة مساء الأربعاء الماضي.

وأضاف أبو كريشة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن المحامية المُعتدى عليها قالت في التحقيق ما حدث أثناء المشادة بينها وبين زميلها، وأدلى هو الآخر بما لديه والنقابة استمعت لكل الأطراف، متابعًا "كرامة الزميلة من كرامة النقابة والمسألة تتعلق بالنقابة ككل وليست أشخاص فقط".

وأشار إلى أن المشادة وقعت نتيجة التزاحم في الأيام الأخيرة من الاشتراك في العلاج وطول الانتظار مما أدى للشجار بين الزميلين، قائلاً "التجاوز يحدث ولكننا لا نقبله".​

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