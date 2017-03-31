بالصور .. أعضاء "صحة البرلمان" يتفقدون مستشفيات بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

تفقد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، مستشفيات القرنة المركزي والأقصر الدولي، اليوم الجمعة، ضمن جولتهم التفقدية لعددٍ من المستشفيات والمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك لليوم الثاني علي التوالي.

ورافق أعضاء اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أسامة الدسوقي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد يس نائب دائرة القرنة.

وزار أعضاء اللجنة، أقسام مستشفى القرنة، وانتقدوا عدم وجود "حقن" يندر عدم وجودها داخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات، حيث كلّف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مسئولي المستشفى بسرعة استلامها من إدار الصيدلة، كما تفقدت اللجنة قسم العناية المركزة بالمستشفى وأوصت بسرعة تركيب خزان وشبكة أوكسجين مركزية بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، والإسراع فى صيانة الصرف الصحي وبقية المرافق التي تحتاج لإصلاح عاجل، ضمن خطة تطوير المستشفى التى تبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه، وشدّد النائب محمد يس على أهمية استكمال الخدمات المقدمى للمرضى؛ لخدمتها أكبر منطقة أثرية وسياحية في العالم، بجانب سكان عشر قرى.

من جانبه، قال النائب أحمد الفرشوطي، عضو اللجنة: "إن رئيس وأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، سيتفقدون ضمن جولتهم بالأقصر، مستشفى أرمنت الجديد ، ومبنى المستشفى القديم، غدًا السبت، وذلك لسماع شكاوى ومَطالب المواطنين، بشأن تردي الحالة الصحية بدائرة أرمنت".

وأشار الدكتور أسامة الدسوقي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن أعضاء اللجنة تفقّدوا أقسام الطوارئ والعناية المركزة والباطنة والعمليات والأطفال والحضّانات، واستمعوا لشكاوى المرضى وذويهم.

وأضاف الدسوقي أنه أَطْلَعَ أعضاءَ اللجنة على طلب تركيب " تانك" أوكسجين بمستشفى القرنة، بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، وتانك أوكسجين بمركز الحضانات، بتكلفة مليون و35 ألف جنيه، وطلب مساعدتهم في إنجاز هذا الأمر.