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العثور على قنبلتين بمنزل عامل في أسيوط

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العثور على قنبلتين بمنزل عامل في أسيوط العثور على قنبلتين بمنزل عامل في أسيوط

مصراوي Masrawy

العثور على قنبلتين بمنزل

أسيوط – أسامة صديق:

عثر ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، اليوم الجمعة، على قنبلتين بدائيتي الصنع داخل منزل غرب مدينة أسيوط.

كان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بورود معلومات عن وجود قنبلتين بدائيتي الصنع بحوزة "عبد الرحمن.ع"، 24 سنة، عامل مقيم خلف معهد الأورام بدائرةأاول أسيوط.

بمداهمة المنزل، تم ضبط المتهم والعثور على قنبلتين بدائيتي الصنع، فحرر المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المضبوطات بمعرفة قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وجارٍ تكثيف التحريات والتحقيقات حول الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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