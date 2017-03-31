كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بمدينة نصر(صور)

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ظهرت كثافات مرورية، اليوم الجمعة، بشارع عبد العزيز الشناوي بمدينة نصر، بسبب حدوث كسر في ماسورة مياه.

وتلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا بحدوث كسر ماسورة مياه في منطقة الأعمال بشارع عبد العزيز الشناوي وتراكم المياه بتقاطع عبد العزيز الشناوي مع محور النصر بمدينة نصر تسببت في كثافات مرورية.

تم إخطار عمال شركة مياه الشرب لغلق المياه وعمل الإصلاحات اللازمة وتوجيه شفاط، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.