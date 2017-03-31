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بالصور.. لجنة الصحة بالبرلمان تزور مستشفى القرنة المركزي بالأقصر

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بالصور.. لجنة الصحة بالبرلمان تزور مستشفى القرنة المركزي بالأقصر بالصور.. لجنة الصحة بالبرلمان تزور مستشفى القرنة المركزي بالأقصر

التحرير

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تفقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حمادة العماري، اليوم الجمعة، عددا من مستشفيات الأقصر؛ لتفقد مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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بدأت الجولة بزيارة مستشفى القرنة المركزي، بحضور البرلماني محمد ياسين، وتم رصد وعدم جود "حقن" يندر عدم وجودها داخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وكلف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مسؤولي المستشفى بسرعة استلامها من إدارة الصيدلة.

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وعقب تفقد قسم العناية المركزة، أوصت اللجنة بسرعة تركيب خزان وشبكة أوكسجين مركزية بالمستشفى بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، والإسراع في صيانة الصرف الصحي، ضمن خطة تطوير المستشفى بإجمالي 2 مليون و600 ألف جنيه. 

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التحرير

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