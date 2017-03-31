بالصور.. مصر والإمارات تنهيان المناورة العسكرية «زايد 2»

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تتويجًا للروابط التاريخية والإستراتيجية بين مصر والإمارات، اختتمت فعاليات المناورة التعبوية المشتركة المصرية الإماراتية "زايد 2" والتى نفذت للمرة الثانية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، -بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة-، وشاركت فيها عناصر من القوات البحرية والجوية والوحدات الخاصة ووحدات التدخل السريع وعدد من العناصر التخصصية من القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

اشتملت المرحلة النهائية للتدريب على قيام القوات الجوية بتنفيذ أعمال الاستطلاع والتأمين للقوات المشتركة بالنيران ضد الأهداف الأرضية والساحلية ومعاونة أعمال قتال القوات التى تقوم بصد هجوم معادى على أحد السواحل، وتنفيذ طلعات جوية لتشكيلات من الطائرات المقاتلة بهدف تحقيق السيطرة الجوية على مسرح العمليات، واستخدام القنابل الموجهة لتدمير الأهداف، وذلك تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوى وبمعاونة المدفعية ذات القدرة النيرانية العالية.

وقامت العناصر الميكانيكية بمنع العدو من الإستيلاء على رأس شاطئ و تدميره بمعاونة الطائرات المتعددة المهام وطائرات الهليكوبتر المسلح فى ظل نشاط العدو الكيميائى.

فى الوقت الذى قامت فيه عناصر من القوات البحرية المصرية والإماراتية بتنفيذ التشيكلات البحرية القتالية وعمليات البحث عن الغواصات المعادية لتحقيق السيطرة البحرية فى تعاون تكتيكى ، وقصف أهداف متعددة داخل البحر وعلى الساحل ، وقدمت المعاونة النيرانية فى تعطيل إحتياطيات العدو وشل مراكز القيادة والسيطرة للعناصر المعادية.

كما تم إنزال عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بواسطة الطائرات الهليكوبتر لتنفيذ الإغارات على مراكز قيادة العدو وتنظيم الكمائن على محاور تحركه المحتملة والمعاونة فى صد الإبرار البحرى المعادى ، وتنفيذ عمليات إنزال لعناصر مشاة البحرية والصاعقة والضفادع البشرية لتدمير عدد من الأهداف الحيوية على الساحل وتأمين دفع القوات لتدمير القوات المعادية.

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وفى نهاية المرحلة قامت تشكيلات من الطائرات المقاتلة المصرية والإماراتية المشاركة فى التدريب بالمرور من أمام المنصة لتقديم التحية للحضور، كما قامت عناصر المظلات المصرية والإماراتية بتنفيذ "قفزة صداقة" على هامش التدريب تعبيرًا عن الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وقد أظهرت المرحلة المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة من الجانبين، والدقة فى التعامل مع الأهداف وإصابتها من الثبات والحركة ، وتنفيذ مختلف المهام المخططة بدقة وكفاءة عالية.

وأشادت القيادات المصرية والإماراتية بالجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة للتدريب من الجانبين وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام القتالية المطلوبة ليلاً ونهارًا، والقدرة على تحقيق المبادأة وسرعة إتخاذ القرار والتعامل مع المواقف الطارئة خلال كافة مراحل المعركة.

وأكدوا حرص مصر على تعزيز مجالات التعاون ودعم ركائز العمل العربى المشترك مع كافة الدول العربية الشقيقة، بإعتبار مصر تمثل العمق الإستراتيجى للمنطقة العربية، وأهمية التدريب الذى يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية فى العديد من المجالات.

حضر ختام الفعاليات الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولى عهد أبو ظبى، والفريق حمد الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية واللواء أح أحمد وصفى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية والسفير المصرى بالإمارات وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.