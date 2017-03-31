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بنك الاستثمار الدولي يدعم مشروعات جهاز تعمير سيناء

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بنك الاستثمار الدولي يدعم مشروعات جهاز تعمير سيناء بنك الاستثمار الدولي يدعم مشروعات جهاز تعمير سيناء

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أعلن المهندس محمد السقا رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة، أن بنك الاستثمار الدولي وافق علي دعم مشروعات جديدة لصالح أبناء سيناء.

جاء ذلك خلال زيارة وفد البنك لتجمع وادي مكتب أحد مشروعات التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بجنوب سيناء، وكان في استقبالهم رئيس جهاز تعمير سيناء نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محسن سعيد رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، والمهندس محمود عبد الرحيم نائب رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ولفيف من أهالي سيناء المستفيدين بالمشروعات الزراعية والصناعات الحرفية. 

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واشاد الوفد بمدى نجاح المشروعات التنموية التي تقام على أرض سيناء لتحقيق الهدف من تنمية سيناء وزراعتها بالبشر، بالاضافة الي الاستفادة القصوى لجميع ابناء سيناء من المشروعات التي تقام لصالحهم ويديرونها بأنفسهم بجانب تدريبهم علي احدث الاستخدامات في مجال المحاصيل الزراعية وتربية الأسماك والمواشي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعلم الحرف المختلفة.

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التحرير

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