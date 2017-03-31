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وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «فجر المصرية»

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وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «فجر المصرية» وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «فجر المصرية»

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ترأس وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أعمال الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي لاعتماد نتائج أعمال عام 2016 بحضور وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز ورئيس شركة إيجاس والمهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية المصرية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد "الملا" على أهمية تعظيم الأنشطة البترولية ذات العائد الاقتصادي المرتفع وفتح أسواق عمل جديدة أمام شركات البترول المصرية وتعميق التنسيق والتكامل بينهم في تنفيذ المشروعات،موضحًا أن شركة فجر المصرية تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك بين والأردن في مجالات الغاز والبترول من خلال شركة فجر المصرية الأردنية المسئولة عن توزيع الغاز الطبيعي داخل الأردن بمشاركة شركات جاسكو وإنبي وبتروجت وغاز مصر وغازتك.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس أحمد محمود رئيس شركة فجر المصرية نتائج الأعمال خلال عام 2016 ، حيث أشار إلى أن شركة فجر الأردنية المصرية المملوكة بالكامل لشركة فجر المصرية تمتلك للغاز الطبيعى بطول 430 كيلو متر تمتد من العقبة جنوبًا وحتى الحدود الأردنية السورية شمالاً، وقامت بتنفيذ عدد من مشروعات توصيل الغاز في الأردن بمشاركة شركات قطاع البترول المصري، والتي شملت توصيل الغاز إلى 9 محطات توليد كهرباء، وجارى الانتهاء من توصيل الغاز إلى محطتى توليد الكهرباء الحسين الحرارية والسمرة (المرحلة الرابعة) حيث تقوم شركة بتروجت بأعمال التصميمات والتنفيذ، كما قامت الشركة بالتعاقد على تنفيذ مشروع ربط أنظمة الإسكادا بين شركة غاز الشرق وفجر، ومشروع تركيب نظام مراقبة بالكاميرات لمتابعة تشغيل خط الغاز العربي.

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وأضاف رئيس شركة فجر المصرية، أنه جاري حاليًا إعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع شركة غاز مصر لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والأنشطة التجارية بمدن العقبة وعمان والزرقاء، والتعاقد مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لشراء وبيع الغاز المسال لتزويد الصناعات الأردنية بنحو 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى دراسة إنشاء شبكة من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالأردن بالتعاون مع شركة غازتك.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ويسترن فالكون" الأمريكية لتقديم تكنولوجيا تبطين مواسير آبار البترول والغاز بالسوق المصري.

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