الزمالك: الجمعية العمومية صاحبة الرأي في قرار الانسحاب

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قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الجمعية العمومية التي تقام الآن بالقلعة البيضاء، محترمة للغاية.

أضاف إبراهيم، خلال تصريحات صحفية: "مجلس الإدارة بيقاتل علشان خاطر الجمعية، وهذا الإقبال كبير حاجة نفتخر بها، ومجلس الإدارة هيشتغل لآخر يوم في مدته ولن ندخر جهد في خدمة الأعضاء".

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تابع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "النادي النهري هتشوفوه بشكل مختلف الفترة الجاية وبعد كدا فرع أكتوبر، الجمعية العمومية هي اللي هتحسم قصة الإنسحاب".

وأعلنتاللجنة المشرفة على عمومية نادي الزمالك، اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني الذي انطلق منذ التاسعة صباحا بحضور 1000 عضو.