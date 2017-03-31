أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الزمالك: الجمعية العمومية صاحبة الرأي في قرار الانسحاب

Google+ Print
الزمالك: الجمعية العمومية صاحبة الرأي في قرار الانسحاب الزمالك: الجمعية العمومية صاحبة الرأي في قرار الانسحاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الجمعية العمومية التي تقام الآن بالقلعة البيضاء، محترمة للغاية.

أضاف إبراهيم، خلال تصريحات صحفية: "مجلس الإدارة بيقاتل علشان خاطر الجمعية، وهذا الإقبال كبير حاجة نفتخر بها، ومجلس الإدارة هيشتغل لآخر يوم في مدته ولن ندخر جهد في خدمة الأعضاء".

شاهد أيضا

تابع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "النادي النهري هتشوفوه بشكل مختلف الفترة الجاية وبعد كدا فرع أكتوبر، الجمعية العمومية هي اللي هتحسم قصة الإنسحاب".

وأعلنتاللجنة المشرفة على عمومية نادي الزمالك، اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني الذي انطلق منذ التاسعة صباحا بحضور 1000 عضو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن