أسوان يسعى لتعطيل عجلة الإنتاج.. ودجلة يستدرج التعدين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعود مباريات الدوري الممتاز، اليوم الجمعة، حينما يواجه الشرقية نظيره المقاولون العرب، باستاد بنها في تمام الساعة الـ 3.30 عصرًا، في افتتاح مباريات الجولة الثاثلة والعشرين.

ويقود المباراة تحكيمًا الحكم محمد أبو خاطر، وسيعاونه كل من محمود عامر ومحمد فاروق كمساعدين، وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح عضو مجلس الجبلاية.

ويسعى المقاولون العرب، بقيادة مديره الفني محمد عودة، في تحقيق الثلاث نقاط، لتعزيز مكانه في وسط الجول، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 28 نقطة، جمعهم من 21 مباراة (فاز في 8 وتعادل في 4 وتلقى 9 هزائم .. وسجل 21 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا).

في المقابل يأمل الشرقية في تحقيق فوزه الثالث في الدوري هذا العام، علاوة على تعويض خسارة مباراة الذهاب أمام المقاولون (2-1)، ويحتل الشرقية المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، جمعهم من 20 مباراة (فاز في لقائين وتعادل في لقائين وتلقى 16 هزيمة .. وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه 34 هدفًا).

وسيحتضن استاد السلام مباراة الإنتاج الحربي وأسوان، والتي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقيادة الحكم سمير عثمان، وسيعاونه كل من أشرف متولي وعلاء عبدالباسط كمساعدين.

شاهد أيضا

ويسعى الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، لتحقيق الفوز في أولى مبارياته مع الفريق، في المقابل يسعى أسوان في تحقيق الانتصار لتعزيز مكانه في جدول الترتيب والهروب من مراكز الهبوط، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 13 برصيد 21 نقطة، جمعهم من 21 مباراة (فاز في 5 وتعادل في 6 وتلقى 10 هزائم .. وسجل 20 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا)، من جانبه يأتي أسوان في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، جمعهم من 21 مباراة (فاز في لقائين وتعادل في 8 وتلقى 11 هزيمة .. وسجل 16 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا).

كما سيستضيف النصر للتعدين نظيره وادي دجلة، في تمام الساعة الـ 8.15 مساءً، باستاد أسوان، بقيادة الحكم عبدالعزيز السيد، وسيعاونه كل من طه عطا وممدوح مصطفى كمساعدين.

ويأمل وادي دجلة، بقيادة أحمد حسام ميدو، في تكرار فوز مباراة الذهاب (1-0)، وتحقيق الفوز لاقتناص المركز السابع من طلائع الجيش، ويأتي دجلة في المركز التاسع برصيد 28 نقطة، خلف الإٍسماعيلي الثامن بنفس الرصيد، وخلف السابع الجيش برصيد 31 نقطة، في المقابل يأتي النصر للتعدين في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.