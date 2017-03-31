يوفنتوس يقرر شراء «المهدي بنعطية» من بايرن ميونيخ

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قرر فريق يوفنتوس الإيطالي، شراء المغربي مهدي بنعطية، لاعب الفريق والمعار من بايرن ميونيخ الألماني، بعد اقتناع الجهاز الفني للسيدة العجوز بضرورة التوقيع رسميا معه.

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن هناك بند في عقد اللاعب المعار إلى يوفنتوس يسمح للفريق بشراءه في حال موافقة الطرفين وهو ما تم وبصفقة رسمية بغلت قيمتها 17 مليون يورو.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن بنعطية انضم للبيانكونيري - على سبيل الإعارة - لمدة عام، في بداية الموسم الحالي مقابل 3 ملايين يورو، وشارك في 10 مباريات وسجل هدف واحد فقط.