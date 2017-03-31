أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

يوفنتوس يقرر شراء «المهدي بنعطية» من بايرن ميونيخ

Google+ Print
يوفنتوس يقرر شراء «المهدي بنعطية» من بايرن ميونيخ يوفنتوس يقرر شراء «المهدي بنعطية» من بايرن ميونيخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر فريق يوفنتوس الإيطالي، شراء المغربي مهدي بنعطية، لاعب الفريق والمعار من بايرن ميونيخ الألماني، بعد اقتناع الجهاز الفني للسيدة العجوز بضرورة التوقيع رسميا معه.

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن هناك بند في عقد اللاعب المعار إلى يوفنتوس يسمح للفريق بشراءه في حال موافقة الطرفين وهو ما تم وبصفقة رسمية بغلت قيمتها 17 مليون يورو.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن بنعطية انضم للبيانكونيري - على سبيل الإعارة - لمدة عام، في بداية الموسم الحالي مقابل 3 ملايين يورو، وشارك في 10 مباريات وسجل هدف واحد فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن