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تشيلسي واثق في خطف مدافع ساوثهامبتون من أنياب السيتي

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تشيلسي واثق في خطف مدافع ساوثهامبتون من أنياب السيتي تشيلسي واثق في خطف مدافع ساوثهامبتون من أنياب السيتي

التحرير

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أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى ثقة نادي تشيلسي في التعاقد مع فيرجيل فان ديك مقابل 50 مليون استرليني من ساوثهامبتون والتفوق على أندية مانشستر سيتي وليفربول وإيفرتون الراغبة في التعاقد مع اللاعب الهولندي.

وأوضحت "ميرور"، أن أنطونيو كونتي يضع فان ديك على رأس ألولوياته للتعاقد معه الصيف المقبل، على الرغم من رغبة ساوثهامبتون في عدم التفريط في خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما هذا الصيف بعد رحيل المدافع خوسيه فونتي في الميركاتو الشتوي الماضي تجاه وست هام.

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ورغم ذلك، أكدت الصحيفة البرطانية على صعوبة احتفاظ ساوثهامبتون بخدمات لاعبه في ظل القوة الشرائية التي تتمته بها الأندية الكبرى، ما ظهر في رحيل العديد من النجوم عن الفريق في السنوات القليلة الماضية من أمثال فونتي ولالانا وماني وشاو وشنايدرلين ولوفرين وكلاين ووانياما.

وطالب المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، بضرورة الإنفاق بقوة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة في ظل استعداده للعودة من جديد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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التحرير

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