أندريه جوميز.. أول راحل عن أسوار الكامب نو في الصيف

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مع إعلان لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن رحيله بنهاية الموسم الحالي، فإن بعض اللاعبين أيضا من المرجح ألا يبقوا داخل أسوار الكامب نو، ويعتبر أبرزهم البرتغالي أندريه جوميز.

حيث أفادت عدة تقارير عالمية أن اللاعب البرتغالي قد أحبط الإدارة الكتالونية بمستواه هذا الموسم، كما أشارت التقارير ان قائد الفريق ليونيل ميسي غير راضي عن أداء اللاعب.

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وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن برشلونة سيعرض جوميز للبيع خلال الصيف المقبل، للاستفادة من الماديات التي ستأتي من بيعه لجلب لاعب "عالي الجودة" على حد قول الموقع الإيطالي.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد ضم أندريه جوميز من فالنسيا في الصيف الماضي بصفقة بلغت 55 مليون يورو، وعقد يستمر حتى 2021، بعد عدة صراعات مع ريال مدريد الذي كان يأمل في خطف توقيع اللاعب.