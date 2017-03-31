كاسياس: الفوز بالمونديال أعاد الروح الوطنية للإسبان

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أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارا مع إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق - والذي يقدم مستويات لافتة للنظر هذا الموسم رفقة بورتو البرتغالي.

أوضح كاسياس، خلال الحوار، أنه سيظل ممتنا دوما لريال مدريد الذي أتاح له الفرصة بتحقيق حله باللعب في صفوف الفريق الذي يعشقه منذ الصغر، مشيرًا إلى امتنانه أيضًا لجميع المدربين الذين عمل معهم.

وعن صافرات الاستهجان التي يتعرض لها حارس الريال الحالي، كيلور نافاس، قال كاسياس، إنه لا يحب هذا الأمر، خاصة أنه عاصره كثيرًا ولابد للاعب أن يمتلك الكثير من الشجاعة للتعامل معها وإدراك أنه في نادي تطلب جماهير الكثير من اللاعبين، مشيرًا إلى أن أهم عنصر لابد لحارس ريال مدريد، التمتع بالقوة الذهنية.

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وعن سبب عدم فوز ريال مدريد سوى بلقب وحيد في الدوري الإسباني في آخر 8 أعوام، أوضح كاسياس، أن السبب هو ارتفاع مستوى باقي الفرق، خاصة برشلونة وأتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أن الأمر حدث من قبل عندما فشل الفريق في الفوز طويلًا بدوري أبطال أوروبا والآن نجح الفريق بالفوز بلقبين في آخر 3 أعوام وتحولت الأسئلة الآن إلى كيفية عدم فوز فريق بحجم الريال بالليجا كل تلك المدة.

أوضح كاسياس، أن التتويج بلقب كأس العالم أعاد روح الوطنية من جديد وأنساهم بعض الشيء الاهتمام المبالغ بدعم ريال مدريد وبرشلونة أكثر من المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أصبح أكثر قوى في الـ15 عامًا الماضية، ففي عام 2000 كان الصراع على لقب الدوري بين ريال مدريد وفالنسيا.

وعن اعتزال تشابي ألونسو، لفت كاسياس - إلى أن الوقت يمر سريعًا على الجميع ولذا ينبغي على جميع اللاعبين التفكير في مستقبلهم.