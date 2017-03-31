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أكيورا تطرح «TLX» الجديدة في 2018

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أكيورا تطرح «TLX» الجديدة في 2018 أكيورا تطرح «TLX» الجديدة في 2018

التحرير

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تعكف شركة "أكيورا" التابعة لمؤسسة هوندا اليابانية العملاقة على وضع اللمسات الأخيرة، قبل طرح سيارتها السيدان الجديدة "TLX" خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وبحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، فإن أكيورا ستطرح المفهوم الجديد الخاص بها للسيارات الفاخرة بالمعرض الدولي، مشيرة إلى أنه سيشمل إمكانات وتقنيات حديثة على مستوى التكنولوجيا.

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وعرضت الشركة اليابانية صورة للسيارة السيدان الفاخرة، والتي شملت العديد من الجوانب التقنية الحديثة على غرار اللمبات "LED" بطول حدود المصابيح الأمامية، وهو ما يشير إلى عزم الشركة اتباع النسق الحديث في الشكل الخارجي للسيارة.

وتعلن في الوقت الحالي العديد من الشركات العالمية عن حجم مشاركاتها في المعرض الدولي للسيارات، والذي يمثل فرصة ذهبية لتسويق الإصدارات الجديدة لها.

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التحرير

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