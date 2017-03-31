أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الشرطة تعيد طفلتين تركتا المنزل بسبب خلافات أسرية

Google+ Print
الشرطة تعيد طفلتين تركتا المنزل بسبب خلافات أسرية الشرطة تعيد طفلتين تركتا المنزل بسبب خلافات أسرية

مصراوي Masrawy

الشرطة تعيد طفلتين تركتا المنزل بسبب خلافات أسرية

كتب – فتحي عمر وسامح غيث

نجحت الشرطة، اليوم الجمعة، في إعادة طفلتين لأسرتيهما بعدما تركتا منزل أهليتهما، بسبب خلافات أسرية، وقدم أقارب الطفلتين الشكر لرجال الشرطة.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 185 "سوهاج-بورسعيد"، بوجود فتاتين داخل القطار في حالة بكاء حال دخول القطار بالمحطة.

بالفحص تبين أنهما كل من "ع.م"، 15 سنة، وشقيقتها "ش" 10 سنوات "وأفادتا بقيامهما بترك منزل أهليتهما بتاريخ 29 الجارى بسبب خلافات أسرية.

تم التوصل لوالدهما والذي حضر واستلم نجلتيه وتعهد بحسن رعايتهما، وقدم والد الفتاتين الشكر لرجال الشرطة وامتنانه للجهد المبذول في إعادة نجلتيه والحرص على إعادتهما للأسرة.

تحرر المحضر اللازم وأرسل بالمذكورتين لقسم شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ