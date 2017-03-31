الشرطة تعيد طفلتين تركتا المنزل بسبب خلافات أسرية

كتب – فتحي عمر وسامح غيث

نجحت الشرطة، اليوم الجمعة، في إعادة طفلتين لأسرتيهما بعدما تركتا منزل أهليتهما، بسبب خلافات أسرية، وقدم أقارب الطفلتين الشكر لرجال الشرطة.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 185 "سوهاج-بورسعيد"، بوجود فتاتين داخل القطار في حالة بكاء حال دخول القطار بالمحطة.

بالفحص تبين أنهما كل من "ع.م"، 15 سنة، وشقيقتها "ش" 10 سنوات "وأفادتا بقيامهما بترك منزل أهليتهما بتاريخ 29 الجارى بسبب خلافات أسرية.

تم التوصل لوالدهما والذي حضر واستلم نجلتيه وتعهد بحسن رعايتهما، وقدم والد الفتاتين الشكر لرجال الشرطة وامتنانه للجهد المبذول في إعادة نجلتيه والحرص على إعادتهما للأسرة.

تحرر المحضر اللازم وأرسل بالمذكورتين لقسم شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة