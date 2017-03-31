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ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين في تفجير باكستان

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ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين في تفجير باكستان ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين في تفجير باكستان

مصراوي Masrawy

هجوم في باكستان- صورة ارشيفية

(أ ف ب): 

ارتفعت حصيلة هجوم بسيارة مفخخة استهدف، اليوم الجمعة، سوقا في شمال غرب باكستان إلى 22 قتيلا، حسبما افاد مصدر طبي.

وصرح معين بيجوم الجراح في المستشفى الحكومي في باراتشينار حيث وقع الاعتداء لوكالة فرانس برس "لدينا في المستشفى 22 قتيلا و57 جريحا من بينهم نساء واطفال".

وكانت "إيه بي سي" الأمريكية قد أشارت إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى أكثر من 70 مصابا. 

وأعلنت "جماعة الأحرار" المنشقة عن جماعة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

ولم تعلن السلطات عن ضبط أي مشتبهين على خلفية الحادث حتى الآن.

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