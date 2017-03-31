محافظ القاهرة يوجه بسرعة استكمال تطوير "القاهرة الخديوية" وكورنيش النيل

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل والتي تمتد من كوبرى أكتوبر وحتى كوبرى 15 مايو، وإنشاء ممشى للمشاة يليق بالوجهة النيلية للعاصمة والتي قاربت على الانتهاء، وتزويدها بالأشجار المظللة بما يتناسب مع المكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ لمتابعة سير أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بحضور اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية، المهندسة فتحية الششتاوى ممثل الشركة القابضة للتأمين، الدكتورة سهير حواس استشاري التنسيق الحضاري ، اللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان ورؤساء حي الأزبكية وعابدين وممثلي شركات المقاولات العاملة في المشروع وعدد من قيادات المحافظة.

وأصدر المحافظ تعليماته بالبدء في أعمال الرفع المساحي بتطوير المرحلة الثالثة بالكورنيش والممتدة من كوبرى قصر النيل وصولا إلى نهاية جاردن سيتي مع دراسة إمكانية إنشاء ممشى مماثل لما سبق بما يتناسق مع وجود عدد من النوادي والمراسي والمشاتل بهذا القطاع .

وأكد محافظ القاهرة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من العمارات المتميزة عمرانيا بميدان باب اللوق وعبد الخالق ثروت وعماد الدين وممر بهلر والجاري تطويره حاليا وكذلك الانتهاء من إعادة صيانة شارع الالفى وميدان عرابي ووضع تصميم بتحديد المساحات المخصصة للمحلات والمقاهي وعدم تجاوزها أو الاعتداء على الممرات الخاصة بالمشاة .

وأشاد المحافظ بالتعاون مع مجلس أمناء شارع الالفي حيث جارى إعادة صيانة الأعمال التي تمت بتطوير الشارع وإعادتها إلى أصلها، مؤكدًا على رؤساء الأحياء سرعة تفعيل القانون وإلزام عمارات وسط المدينة بتشكيل اتحاد شغالين بكل عقار يتولى أعمال الصيانة للعقار وخاصة العقارات التي تم تطويرها من قبل بضمان الحفاظ عليها وصيانتها وعدم تدهورها مرة أخرى .