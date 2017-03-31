"عبد الغفار" يُحذر من "مكاتب وهمية" تستغل 31 ألف طالب يدرسون بالخارج

كتب- محمد قاسم

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مفصلاً حول الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للإيفاد والإشراف العلمي بقطاع العلاقات الثقافية بالوزارة، والتي تشرف على متابعة 31 ألف طالبا مصريا يدرسون بالخارج بمختلف دول العالم ، بهدف حماية الطلاب المصريين الدارسين بالخارج بجميع دول العالم للحصول على مؤهلات علمية .

وأشار التقرير إلى أن إدارة طلبة الاشراف تقوم بالعديد من المهام منها: مخاطبة المكتب الثقافي أو السفارة المصرية بالدول العربية والأجنبية للتأكد من أن الجامعة المقيد بها الطالب بهذه الدول معترف بها من قبل وزارة التعليم العالى مقر الدراسة، وأن القيد الدراسى صحيح، كما تقوم بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بمصر للتعرف على مدى امكانية معادلة الشهادة التى سوف يحصل عليها الطالب سـواء (طب أو هندسة)، حتى لا يفاجئ الطالب أو ولي الأمر بعد قضاء الطالب خمس أو ستة سنوات بالجامعة بالخارج أن الشهادة الحاصل عليها غير معادلة للشهادات التى تمنحها الجامعات المصرية، فضلا عن قيام الإدارة بمساعدة الطلاب في توثيق القيد الدراسى الخاص بهم.

كما تقوم الإدارة بالتعاون مع وزارة الدفاع، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيل التجنيد بالنسبة للطلاب الذين يدرسون بالخارج، وذلك من خلال منظومة إلكترونية متصلة بين إدارة طلبة الإشراف وبين مناطق التجنيد المختلفة.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تنشيط إدارة طلبة الإشراف بالإدارة العامة للإيفاد والإشراف العلمى بقطاع العلاقات الثقافية بمتابعة الطلاب المصريين في الخارج وحمايتهم من المكاتب الوهمية التي تستغل الطلاب في الخارج.