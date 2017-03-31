أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط ربة منزل حاولت إدخال المخدرات لمحكمة بنها

Google+ Print
ضبط ربة منزل حاولت إدخال المخدرات لمحكمة بنها ضبط ربة منزل حاولت إدخال المخدرات لمحكمة بنها

مصراوي Masrawy

محكمة بنها الابتدائية

القليوبية - أسامه عبد الرحمن:

ضبطت قوات الأمن بالقليوبية، ربة منزل أدخلت أقراصًا مخدرة لزوجها المحبوس، بمحكمة بنها الابتدائية.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء مرور رئيس مباحث إدارة الترحيلات، لفحص المترددين على محكمة بنها الابتدائية، تمكن من ضبط "نعمه.ي"، 34 عامًا مقيمة في الخصوص، وبحوزتها 51 قرصًا مخدرًا، في أثناء وجودها في قاعة المحكمة، وبرفقتها نجلها البالغ من العمر 3 سنوات، ومحاولتها توصيلها لزوجها "وليد.ر" المحبوس على ذمة القضيه رقم 4888 جنايات قسم الخصوص لسنة 2016 "إتجار في الهيروين".

بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد توصيلها لزوجها، فحُرر عن الواقعة المحضر رقم "4092- جنايات قسم أول".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ