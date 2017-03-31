ضبط ربة منزل حاولت إدخال المخدرات لمحكمة بنها

القليوبية - أسامه عبد الرحمن:

ضبطت قوات الأمن بالقليوبية، ربة منزل أدخلت أقراصًا مخدرة لزوجها المحبوس، بمحكمة بنها الابتدائية.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء مرور رئيس مباحث إدارة الترحيلات، لفحص المترددين على محكمة بنها الابتدائية، تمكن من ضبط "نعمه.ي"، 34 عامًا مقيمة في الخصوص، وبحوزتها 51 قرصًا مخدرًا، في أثناء وجودها في قاعة المحكمة، وبرفقتها نجلها البالغ من العمر 3 سنوات، ومحاولتها توصيلها لزوجها "وليد.ر" المحبوس على ذمة القضيه رقم 4888 جنايات قسم الخصوص لسنة 2016 "إتجار في الهيروين".

بمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد توصيلها لزوجها، فحُرر عن الواقعة المحضر رقم "4092- جنايات قسم أول".