نصر تباشر مشروعات القابضة للسياحة لحين عودة الشرقاوي

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التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، والمكلفة بتسيير أعمال وزارة قطاع الأعمال، بميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، بمقر الوزارة بصلاح سالم، بحضور محمد حسونة، رئيس المكتب الفني بوزارة قطاع الأعمال العام، و محمد عبد العزيز، مساعد الوزيرة.

وتتولى "نصر" مسئولية وزارة قطاع الأعمال لحين عودة الدكتور أشرف الشرقاوي من رحلة علاج بالخارج.

وأطلعت ميرفت حطبة، الوزيرة على متابعة المشروعات التي تقوم الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتنفيذها، خاصة في مجال الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات خاصة الفنادق المستهدف تطويرها والتوسع في مشروعات الاستثمار العقاري للأصول المتاحة.

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وبحث الجانبان، الإجراءات المطلوب اتخاذها للتمكن من إنهاء المشروعات المستهدفة بأعلى عائد الاقتصادي.

وأكدت وزيرة الاستثمار على مساندتها لشركات قطاع الأعمال العام وحرصها على إزالة أي عقبات استثمارية تواجهها في إطار التكامل والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وطالبت رئيسة الشركة بعرض أي إجراءات مطلوبة للمساندة من قبل الوزارة، مشددة على أهمية الدور الاجتماعي للشركات في تقديم خدمات مجتمعية ومساندة خاصة للفئات الأقل دخلًا وأكثر احتياجًا.​