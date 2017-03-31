الأطباء يتوافدون على «دار الحكمة» للتسجيل بالجمعية العمومية

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توافد الأطباء للتسجيل في الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة بدار الحكمة، اليوم الجمعة، والتي ستبدأ عملها فور اكتمال النصاب القانوني.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 1500 طبيب، وإذا لم يتم اكتماله يتم تأجيل الجمعية لمدة 15 يوما لحضور 25% من الأعضاء.

وتناقش الجمعية والذي بدأ بها التسجيل منذ العاشرة صباحا، ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانتى النقابة خلال عامي 2014 و2015 ورد النقابة على هذه الملاحظات.

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كما ستناقش الجمعية العمومية اقرار ميزانيتى النقابة عن عامي 2014 و2015 وستقوم بعرض تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2016 ، بالاضافة الى مناقشة موازنة النقابة التقديرية عن عام 2017 وتعيين مراقب الحسابات.

كما ستشهد الجمعية العمومية العادية عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2016 وتكريم اوائل الخريجين بكليات الطب, وما يستجد من اعمال يعرضها مجلس النقابة.