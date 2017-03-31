السيسي يصدر قرارين جمهوريين

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نشرت اليوم الجمعة، الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري رقم 100 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23-10-2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، بهدف المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية.

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ونشرت الجريدة القرار رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للدول المستضيفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 14-1-2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.