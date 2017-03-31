أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأحد.. بدء قبول تحويلات «الإسكان الاجتماعي» من حلوان إلى 6 أكتوبر

Google+ Print
الأحد.. بدء قبول تحويلات «الإسكان الاجتماعي» من حلوان إلى 6 أكتوبر الأحد.. بدء قبول تحويلات «الإسكان الاجتماعي» من حلوان إلى 6 أكتوبر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ بعد غد الأحد، الموافق 2 أبريل 2017 فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظرًا لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.

وأوضح وزير الإسكان، أن على من يرغب فى التحويل التقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، وذلك من بعد غد الأحد 2/4/2017 وحتى 2/5/2017.

شاهد أيضا

وأكد مدبولى أن هذه التيسيرات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصول كل مستحق من المتقدمين للحجز على وحدة سكنية، ورغبة من الوزارة فى سرعة تسليم الحاجزين لوحداتهم، علما بأن كراسة شروط الحجز سبق أن نصت على جواز تحويل الحاجزين فى حالة وجود أعداد تنطبق عليها الشروط، تفوق الوحدات المتوافرة، أو ندرة الأراضى الجاهزة للبناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن