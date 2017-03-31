الأحد.. بدء قبول تحويلات «الإسكان الاجتماعي» من حلوان إلى 6 أكتوبر

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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ بعد غد الأحد، الموافق 2 أبريل 2017 فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظرًا لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.

وأوضح وزير الإسكان، أن على من يرغب فى التحويل التقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، وذلك من بعد غد الأحد 2/4/2017 وحتى 2/5/2017.

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وأكد مدبولى أن هذه التيسيرات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصول كل مستحق من المتقدمين للحجز على وحدة سكنية، ورغبة من الوزارة فى سرعة تسليم الحاجزين لوحداتهم، علما بأن كراسة شروط الحجز سبق أن نصت على جواز تحويل الحاجزين فى حالة وجود أعداد تنطبق عليها الشروط، تفوق الوحدات المتوافرة، أو ندرة الأراضى الجاهزة للبناء.