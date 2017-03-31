الفريق حجازي يشهد البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان

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شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان والذى تضمن دراسة وتحليل آليات التخطيط والتنفيذ لأعمال مكافحة الإرهاب، والذي يأتى فى إطار خطة الأنشطة التعليمية والبحثية للقوات المسلحة.

بدأت الأنشطة بكلمة للواء أركان حرب عبد المنعم عبد الحميد إمام مدير كلية القادة والأركان، استعرض فيها أهم الأنشطة البحثية التى نفذتها الكلية فى الموضوعات الخاصة بالتدريب والاستعداد القتالى والارتقاء ، بقدرة وكفاءة التشكيلات والوحدات على تنفيذ مختلف المهام.

تضمن البحث الرئيسي تقديم دراسة تفصيلية عن ظاهرة الإرهاب وخصائصه وانعكاساته على الأمن القومى المصرى، وتطور الأساليب والتكتيكات التى تستخدمها تلك العناصر فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، وانتهى البحث إلى العديد من التوصيات المقترحة نحو أنسب أسلوب للتخطيط والإعداد لمواجهة تلك التهديدات بالاستفادة من الخبرات المكتسبة فى هذا المجال، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وناقش الفريق محمود حجازى عددًا من الحاضرين والمشاركين فى إعداد البحث ، مؤكداً أهمية التحليل العلمى لكافة المهام واستنباط الأفكار والمقترحات التى تتحرر من النمطية وإعطاء المساحة الأكبر للتفكير والإبداع ، مع البعد عن المركزية وتنمية قدرة الضباط على المبادأة واتخاذ القرارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها.

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وشدد على أهمية تطوير المنظومة التعليمية لإعداد وتأهيل أجيال من القادة والضباط بفكر عسكري متطور يتناسب مع تطور التهديدات والتحديات التى تواجه القوات المسلحة ودورها فى حماية ركائز الأمن القومى المصري على كافة المستويات.

حضر البحث عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القادة والأركان.