اعوجاج القدم للداخل لدى الأطفال .. حالة لا تستدعي القلق

(د ب أ)-

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال أن اعوجاج القدم للداخل لدى الأطفال يعتبر من الحالات الشائعة، والتي عادةً ما تختفي مع نمو الطفل.

وأوضحت الرابطة الألمانية أن قدم الطفل في هذه الحالة تكون متجهة إلى الداخل، جهة الرجل الأخرى، أثناء المشي بدلاً من الاتجاه الى الأمام. وأكد الأطباء الألمان على أن هذه الحالة لا تستدعي القلق أو الذهاب إلى الطبيب، إلا في حال شعور الطفل بألم أو تضرر من المشي، أو تعثر متكرر أثناء المشي، أو استمرار اعوجاج القدم للداخل لما بعد السنة التاسعة من عمر الطفل.

وتظهر مشكلة اعوجاج القدم للداخل لدى الرضع أيضاً، ولكنها في الغالب ما تنتهي بشكل سريع، ويكون سبب ذلك في كثير من الأحيان هو التواء عظم الساق إلى الداخل، والتي تختفي أيضاً مع الوقت.

وفي معظم الحالات تتسبب عظم الفخذ الملتوية للداخل في المشي بشكل ملفت للأنظار، وهنا يفضل جلوس الطفل على قدمين مثنيتين للخارج، ولا يتم اللجوء إلى الإجراءات الجراحية التصحيحية إلا في بعض الحالات الاستثنائية.