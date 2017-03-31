أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

أسلوب الحياة الصحي يواجه مشاكل الانتصاب

Google+ Print
أسلوب الحياة الصحي يواجه مشاكل الانتصاب أسلوب الحياة الصحي يواجه مشاكل الانتصاب

مصراوي Masrawy

أسلوب الحياة الصحي يواجه مشاكل الانتصاب

(د ب أ) -

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن مشاكل الانتصاب لدى الرجال قد ترجع إلى أسباب جسدية، إلى جانب التوتر النفسي. وفي هذه الحالة يمكن للرجل مواجهة هذه المشاكل في البداية بتغيير عاداته الحياتية الخاطئة.

وأضاف الاتحاد أن نتائج دراسة استرالية حديثة أظهرت أن الرجال، الذين يتبعون أسلوب حياة صحيا، يعانون من مشاكل الانتصاب بشكل أقل.

ويتمثل أسلوب الحياة الصحي في التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه والإقلال من الملح والسكر والدهون، والمواظبة على ممارسة الرياضة، مع الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

وإلى جانب أسلوب الحياة الصحي، ينبغي أيضا علاج صعوبات النوم وانقطاع النفس أثناء النوم. 

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة مشاكل الانتصاب، فيتعين على الرجل حينئذ استشارة اختصاصي أمراض ذكورة.

 

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ