أسلوب الحياة الصحي يواجه مشاكل الانتصاب

(د ب أ) -

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن مشاكل الانتصاب لدى الرجال قد ترجع إلى أسباب جسدية، إلى جانب التوتر النفسي. وفي هذه الحالة يمكن للرجل مواجهة هذه المشاكل في البداية بتغيير عاداته الحياتية الخاطئة.

وأضاف الاتحاد أن نتائج دراسة استرالية حديثة أظهرت أن الرجال، الذين يتبعون أسلوب حياة صحيا، يعانون من مشاكل الانتصاب بشكل أقل.

ويتمثل أسلوب الحياة الصحي في التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه والإقلال من الملح والسكر والدهون، والمواظبة على ممارسة الرياضة، مع الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

وإلى جانب أسلوب الحياة الصحي، ينبغي أيضا علاج صعوبات النوم وانقطاع النفس أثناء النوم.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة مشاكل الانتصاب، فيتعين على الرجل حينئذ استشارة اختصاصي أمراض ذكورة.