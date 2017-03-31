بالصور.. شاهدي صيحات الشعر الموضة هذا العام.. هل أعجبتك؟

كتبت - هاجر حاتم:

تنوعت صيحات الشعر هذا العام بين الطويل والقصير والمجعد والمفرود، ولكن كان للشعر المجعد نصيبًا كبيرًا في موضة هذه السنة، أما عن الألوان فالأشقر الفاتح والبني كانه له النصيب الأكبر. وفي هذا الألبوم نستعرض لك مجموعة من أشهر الصيحات الدارجة هذا العام وفقًا لما ذكره موقع refinery29، هل أعجبتك؟