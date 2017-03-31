كارثة || لا تستخدمي الصابون على بشرتك أبداً

سمر العشري

للحفاظ على بشَرتك مشرقةً ومتألقة باستمرار، عليكِ تجنبُ وضع الصابون عليها، فالصابون يحتوي على الكثير من العناصر التي تؤذي البشرة وتزيد من جفافها، لذا عليكِ تجنبُ وضعه على بشَرتك نهائياً.

كما عليكِ الحرص على تجنّب وصول الشامبو والبلسم إلى بشرة وجهك عند الاستحمام، فبشرة الوجه حساسة جداً، وتتأثر بسرعة بهذه المواد القاسية.

نقدّم لكِ في ما يلي أهم النصائح للحفاظ على بشرة وجهك من الصابون:

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1.ابتعدي كلّ البعد عن استخدام الصابون على بشرتك، فهو يعمل على سدّ مسامّ البشرة، ما يؤدي إلى ظهور الحبوب والبثور.

2.تجنّبي إبقاء الأوساخ والدهون على بشَرتك، واحرصي على تنظيفها مرتين يومياً، ومرة إضافية عندما تشعرين بوجود أي أوساخ عليها، وخصوصاً في فصل الصيف.

3.استخدمي الماء الفاتر المائل إلى البارد في غسل بشرتك، وابتعدي عن الماء الساخن؛ لأنه يجرّد بشرتَك من الزيوت الطبيعيّة المغذيّة لها.

4.ابتعدي عن وصول الشامبو والبلسم إلى بشرة وجهك أثناء الاستحمام، فذلك يؤذي البشرة من دون أن تشعري.

5.بعد الانتهاء من غسل وجهك، اشطفيه بالماء البارد لتنشيط الدورة الدمويّة، وزيادة إشراق وتوهّج بشرتِك.

6.ابتعدي عن النوم بالمكياج، فهو أكثر ما يؤذي البشرة، وإذا كنتِ كسولة لإزالة المكياج ليلاً، استخدمي مناديل إزالة المكياج، للتخلص من أنواع المكياج كافة من بشرتِك، رغم أنّ الأفضل غسل البشرة جيداً، وإزالة أيّ بقايا للمكياج.

7.المفتاح للحصول على بشرة نضرة ومشرقة هو الترطيب، لذا اهتمي بترطيب بشرتك باستمرار.

8.لا تخرجي من المنزل من دون وضع واقي الشمس على بشرتك سواء في الصيف أو الشتاء.

المصدر:سيدتي

شبكةعيونالإخبارية

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